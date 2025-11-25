Se hicieron 8141 testeos de alcolemia el fin de semana largo en Rio Negro y 39 dieron positivos
Los Cuerpos y Destacamentos de Seguridad Vial de la Zona Atlántica, Alto Valle Norte, Medio, Sur, Andina y Los Menucos desarrollaron diversos operativos de control durante el fin de semana largo comprendido entre el 21 y el 24 de noviembre.
Las tareas se realizaron en rutas provinciales y nacionales, con identificación de personas y verificación vehicular en distintos puntos estratégicos de la provincia.
Durante los procedimientos se aplicaron planillas de registro, la aplicación Seguridad Activa RN y dispositivos como alómetros “Draguer” y alcoholímetros para los controles de alcoholemia. En total se identificaron 9330 personas y se controlaron 8063 vehículos, además de labrarse 244 actas de infracción en el marco de la Ley de Tránsito, junto con 148 retenciones de licencias y 27 vehículos fuera de circulación.
Asimismo, se detectaron 39 alcoholemias positivas y se efectuaron 8141 testeos rápidos, sumados a una medida de decomiso, dos secuestros vinculados a causas judiciales y cuatro capturas y detenciones. Los resultados reflejan el trabajo preventivo sostenido por las unidades de Seguridad Vial en todo el territorio rionegrino.
