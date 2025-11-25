Se hicieron 8141 testeos de alcolemia el fin de semana largo en Rio Negro y 39 dieron positivos

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Los Cuerpos y Destacamentos de Seguridad Vial de la Zona Atlántica, Alto Valle Norte, Medio, Sur, Andina y Los Menucos desarrollaron diversos operativos de control durante el fin de semana largo comprendido entre el 21 y el 24 de noviembre.

Las tareas se realizaron en rutas provinciales y nacionales, con identificación de personas y verificación vehicular en distintos puntos estratégicos de la provincia.

Durante los procedimientos se aplicaron planillas de registro, la aplicación Seguridad Activa RN y dispositivos como alómetros “Draguer” y alcoholímetros para los controles de alcoholemia. En total se identificaron 9330 personas y se controlaron 8063 vehículos, además de labrarse 244 actas de infracción en el marco de la Ley de Tránsito, junto con 148 retenciones de licencias y 27 vehículos fuera de circulación.

Asimismo, se detectaron 39 alcoholemias positivas y se efectuaron 8141 testeos rápidos, sumados a una medida de decomiso, dos secuestros vinculados a causas judiciales y cuatro capturas y detenciones. Los resultados reflejan el trabajo preventivo sostenido por las unidades de Seguridad Vial en todo el territorio rionegrino.