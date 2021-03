Se harán testeos de COVID-19 en la terminal de Viedma

En principio, las muestras se toman a las y los pasajeros provenientes de Buenos Aires que ingresen a RÍo Negro a través del transporte público terrestre y, en virtud de los resultados, se definirán luego protocolos más abarcativos.

Por otro lado, al hospital llega la lista de pasajeros que ingresan a Viedma a través de los vuelos de cabotaje. Quienes procedan desde otros países, serán visitados por un agente sanitario que les dará las consignas de aislamiento de 10 días y a los 7 días se los cita para el hisopado de acuerdo a la Ley.

Recordamos que estamos en un contexto de incertidumbre que no debe alarmarnos pero sí es necesario el compromiso personal de cada uno en cumplir con las medidas de cuidado: usar barbijo siempre al salir y en el trabajo; lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o rociar con alcohol en gel; evitar reuniones sociales en lugares cerrados; mantener la distancia de 2 metros al hablar con otra persona; no compartir el mate ni la vajilla; toser y estornudar en el pliegue del codo; limpiar los objetos que usamos frecuentemente; no tocarnos la cara y ventilar los ambientes.