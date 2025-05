Se han hallado serpientes venenosas como Yarará y el departamento de Zoonosis pide tomar precauciones

Los antivenenos que se producen en mayores volúmenes en el mundo son los antiofídicos, para tratar envenenamientos por serpientes venenosas (Yarará, Coral y Cascabel). Los accidentes de víboras ocurren desde muy temprana edad, ya que los niños desconocen el peligro de jugar con una víbora, se sienten atraídos y las mordeduras generalmente son en las manos y los pies. Luego se advierte una importante disminución de accidentes en relación con el aumento de la edad.

En Río Negro se pueden encontrar ejemplares de Yarará chica, Yarará Ñata y Coral, en caso de encontrar alguna víbora, se recomienda abstenerse de agarrarlas o jugar con ellas.

Medidas de prevención

En el ámbito peridomiciliario

• Mantener el pasto corto, libre de malezas

• Evitar la acumulación de residuos que puedan atraer a roedores, que son uno de los alimentos de las serpientes

• Tener precauciones al atravesar áreas rurales desconocidas (bosques, zonas inundadas)

Frente a eventuales mordeduras

– No realizar torniquetes, no succionar, no realizar incisiones o cortes. No dar bebidas alcohólicas

– Elevar el miembro afectado, y mantener la lesión limpia

– Lavar la herida sólo con agua; desajustar prendas, sacar anillos, pulseras, relojes. Mantener la calma y llevar al accidentado al hospital o centro de salud más cercano.