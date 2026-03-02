Se habilitó al tránsito el Puente Ferrocarretero que une las ciudades de Viedma y Patagones
El Puente Ferrocarretero quedó oficialmente habilitado al tránsito vehicular desde las 00:00 horas de este lunes.
La reapertura se produce tras las tareas de reparación y mantenimiento integral que incluyeron la remoción del hormigón y adoquines originales, reparación de la calzada, colocación de nuevo material, trabajos de pintura, mejoras en la iluminación y puesta en condiciones generales de la estructura.
Las obras fueron coordinadas de manera conjunta entre los municipios de Patagones, Viedma y la empresa Tren Patagónico, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y durabilidad en el sector.