Se habilitó al tránsito el Puente Ferrocarretero que une las ciudades de Viedma y Patagones

El Puente Ferrocarretero quedó oficialmente habilitado al tránsito vehicular desde las 00:00 horas de este lunes.

La reapertura se produce tras las tareas de reparación y mantenimiento integral que incluyeron la remoción del hormigón y adoquines originales, reparación de la calzada, colocación de nuevo material, trabajos de pintura, mejoras en la iluminación y puesta en condiciones generales de la estructura.

Las obras fueron coordinadas de manera conjunta entre los municipios de Patagones, Viedma y la empresa Tren Patagónico, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y durabilidad en el sector.