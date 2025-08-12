Se firmaron los contratos para el asfalto, iluminación de la RP 1 y más trabajo para Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

El intendente Marcos Castro acompañó al gobernador Alberto Weretilneck en el acto de firma de contratos y convenios de infraestructura que se realizó en el salón Gris de la Casa de Gobierno provincial.

En el acto se anunció la obra de iluminación para la Ruta Provincial N 1, en la zona sur de Viedma, lo que garantiza más seguridad para más de 25 mil viedmenses que diariamente utilizan esa vía de comunicación.

El llamado a licitación para la primera etapa será en el mes de septiembre, con un presupuesto oficial de más 300 millones de pesos.

La obra incluye la reconversión lumínica y el recambio de luminarias existentes desde la rotonda Cooperación hasta la intersección de la ruta 1 y calle N 30 (Castelli).

En una segunda etapa se concretará la iluminación hasta el empalme de la ruta 1 y la ruta Nacional 3

Además se realizó la entrega del primer aporte para la obra de asfalto y semaforización del boulevard Ituzaingo, una obra clave para la la seguridad vial de la ciudad, como así también para la conectividad de las zonas norte y sur de Viedma.

“Se trata de obras muy esperadas porque nos permite dotar de más infraestructura a esta zona de la ciudad” expresó Castro y agregó que “el acompañamiento del gobierno provincial es clave para seguir mejorando nuestros municipios ya que hoy solo contamos con el apoyo financiero de la provincia”.

“Son proyectos y planificación para la capital de las y los rionegrinos, que significan trabajo y bienestar para la comunidad viedmense” señaló el intendente Castro.

*Loteo Rucci*

final de la obra de ampliación de la red de agua potable, un servicio esperado por los más de 300 adjudicatarios de los lotes que gestiona la CGT Zona Atlántica.

Además se firmó el llamado a licitación la obra de tendido eléctrico, sumando un servicio más para este futuro barrio viedmense.

El Loteo Rucci está ubicado en el distrito sur de la ciudad, producto de una ambiciosa política de acceso al hábitat que el municipio viedmense gestiona desde el 2019, junto a parte de los gremios que representan a las y los trabajadores.

*Más obras y trabajo viedmense*

La provincia junto a autoridades del CURZAS firmó el contrato para la construcción de la residencia universitaria, con sede en nuestra ciudad, garantizando el derecho a la educación a las y los rionegrinos.

También se entregaron 21 escrituras de viviendas a familias viedmenses, logrando su seguridad jurídica.

Además se firmaron convenios para la construcción de 20 viviendas a cargo de la cooperativa Santa Clara y 10 viviendas para UOCRA.