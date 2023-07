Se extenderá unos 6 meses la investigación contra Ezequiel Medina que asesinó a Marisa Coliman

A pedido del Ministerio Público Fiscal se le imputó a un hombre de 21 años el presunto femicidio de Marisa Ester Coliman de 44 años, ocurrido el pasado domingo a la madrugada en la localidad de Luis Beltrán. Además se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 6 meses, tratándose el legajo como causa compleja.

El sujeto además fue imputado de tentativa de abuso sexual contra la víctima fatal y tentativa de homicidio agravado contra el hijo de la mujer.

Según la fiscalía los hechos habrían ocurrido el domingo 23 de julio entre las 2 y las 3 de la madrugada, en el lugar conocido como “Conventillo de García”, lugar donde habitaban la mujer y uno de sus hijos.

“El atacante habría engañado al hijo de la víctima, le habría dado dinero para que fuera a comprar bebidas y en ese lapso habría intentado abusar de la mujer, y luego la habría atacado de manera extrema, aprovechándose del estado de indefensión de la víctima”, describió la fiscal de caso.

“Además cuando el hijo regresó, el atacante lo habría herido múltiples veces con arma blanca pretendiendo darle muerte, no logrando su cometido y escapando del lugar”, agregó.

“El informe preliminar de la autopsia practicada por el Cuerpo de Investigación Forense de General Roca señaló que la mujer murió producto de múltiples heridas de arma blanca, arma que fue secuestrada en los allanamientos concretados, donde también se logró obtener celulares que serán peritados por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) de Procuración General”, detalló la fiscalía.

Además como sustento probatorio para sostener la acusación, la fiscal mencionó la intervención del Gabinete de Criminalística Valle Medio como de la Brigada de Investigaciones, las actas de los procedimientos policiales de la Comisaría 19 de Beltrán, las actas de la médica policial respecto de las heridas presentadas por el hijo de la víctima, también del análisis del detenido. Se encuentran secuestrados en el marco del legajo una moto y prendas de vestir, se enumeraron las entrevistas realizadas hasta hoy tanto a testigos como a empleados policiales.

Causa compleja

La fiscalía y la defensa penal pública coincidieron en solicitar al juez de Garantías interviniente que por la gravedad de los hechos y la prueba por producir, la causa se declare como compleja y que el plazo de la investigación penal preparatoria se extienda por 6 meses.

Entre lo mencionado se encuentran el análisis de las heridas del joven hijo de la víctima fatal, como también de las que presenta el imputado, cuestión que deberá concretar el Cuerpo de Investigación Forense de General Roca. Así mismo resta por recibir del Gabinete de Criminalística de Valle Medio los informes de sus múltiples intervenciones.

“Hemos solicitado la presencia del equipo de Reconstrucción Virtual de la Procuración General que con el Scanner Faro 3d podrá dar más precisiones de lo acontecido. Así mismo se le ha dado intervención a la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), se deben realizar pericias sobre las prendas de vestir, se estudiará el arma blanca secuestrada, la Unidad Operativa para la Investigación con sede en Cipolletti también tomó intervención y debemos esperar los resultados, como también continuar con el análisis de cámaras y aguardar que se realice las pericias psicológica y psiquiátrica del imputado solicitada”, explicó la fiscalía

Medida cautelar: prisión preventiva

Luego de que el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por la fiscalía, determinó abierta de la investigación penal preparatoria por el plazo de 6 meses y la declaró como asunto complejo, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por el mismo plazo por el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación.

“De recuperar la libertad, el imputado podría evadirse del accionar de la justicia, teniendo presente la complejidad del proceso al que se debe afrontar”, dijo la fiscal.

La defensa penal pública que asiste al hombre no se opuso a la prisión preventiva pero insistió en la colocación de un dispositivo GPS para que le permitiera al imputado trabajar.

Sin embargo, el juez resolvió que el sujeto continuara detenido bajo la medida cautelar de preventiva por el plazo requerido, por la calificación legal de: “homicidio doblemente agravado por ser cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género (femicidio) y con ensañamiento en concurso real con abuso sexual en grado de tentativa en relación a Marisa Ester Coliman, y homicidio agravado en grado de tentativa respecto del joven, todo en concurso real entre si”, de conformidad con los Arts. 45, 80 inc. 2° y 11, 119, 80 inciso 7°, Art. 42 y Art. 55 del Código Penal, con afectación a la Ley 26485 (de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales).

Imágenes

Al inicio de la audiencia la defensa penal pública solicitó que no se difundiera la imagen del hombre, cuestión a la que la fiscalía no se opuso. Sin embargo el juez de Garantías determinó que la prensa continuara en la audiencia realizada por Zoom, permitiendo la divulgación de fotografías pero no así de videos.