Se esperan fuertes vientos para este lunes por la tarde según el Servicio Meteorológico Nacional

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Viedma informa que, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), rige la alerta amarilla por vientos fuertes desde las primeras horas de la tarde de este lunes.

El área podría ser afectada por fuertes vientos del sector norte, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Recomendaciones:

– Evitar actividades al aire libre.

– Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

– No refugiarse debajo de árboles.

– Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

En caso de emergencia, se recuerda que se puede contactar a Defensa Civil al número 103 o al 2920-483357.