Se brindan recomendaciones para prevenir la intoxicación con monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas venenoso invisible que no tiene olor ni color y que se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales tales como leña, carbón de leña, gas, queroseno, alcohol, gasoil, nafta, entre otros utilizados en sistemas para calefaccionar el hogar.

La inhalación de monóxido de carbono reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que provoca fallas en órganos vitales como corazón y cerebro.

Los síntomas son variados pueden ir desde dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos acompañados de cansancio, debilidad, letargo o confusión; desmayo, dolor de pecho, pérdida de conocimiento y alteraciones visuales. El principal riesgo es que las personas no asocian éstos síntomas con la intoxicación de Monóxido de Carbono.

Por este motivo, ante la aparición de síntomas se recomienda:

Salir fuera del hogar a tomar aire fresco inmediatamente, abrir ventanas y puertas, apagar los artefactos de gas, evitar permanecer en el domicilio. Asistir a un centro de salud u hospital e informar al profesional de la salud sobre una posible intoxicación por monóxido.

Cómo prevenir la intoxicación:

Está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños.

Nunca dormir con estufas prendidas, salvo las que son de tiro balanceado.

Verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación.

Mantener siempre algún ambiente ventilado. Dejar al menos 10 centímetros abierta una ventana.

Ventilar toda la casa por lo menos 10 a 15 minutos por día, el mejor momento del día suele ser por la mañana.

Revisar una vez por año por un gasista matriculado todo tipo de estufas, catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de aparatos calefactores.

Usar solo artefactos con salida al exterior

Evitar el uso de braseros o estufas a kerosene. Si no pueden hacerlo, apagarlo antes de dormir en el exterior de la casa.

Nunca usar hornallas y/o el horno para calefaccionar. Es preferible abrigarse con más ropa.

Al encender el automóvil verificar que el garaje esté ventilado.

Cuando se usan grupos electrógenos, deben colocarse al aire libre y no dentro del domicilio.

No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.

No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierras, etc.) en cuartos cerrados.

No arrojar al fuego plásticos, goma o metales, ya que estos desprenden gases y vapor que contaminan el aire.