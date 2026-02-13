Lo Principal

Scalesi va por un nuevo mandato y no tiene contrincante para las próximas eleccione de UPCN

En el marco del proceso de elecciones nacionales y provinciales a llevarse a cabo el 9 de abril, la UPCN Seccional Río Negro realizó la presentación formal de la Lista N.º 3 Azul y Blanca – Agrupación Jorge Antonio Paniz SER (Sentir Estatal Rionegrino), encabezada por el binomio Juan Carlos Scalesi – Marcelo José Vidal, ante la Junta Electoral.

Dicha presentación fue acompañada por más de 8.300 avales, provenientes de un padrón que contabiliza 19.571 afiliados y afiliadas provinciales, lo que representa una clara muestra de respaldo, participación y compromiso democrático por parte de las y los trabajadores estatales de la provincia.

«Este acto constituye un hecho democrático de gran relevancia, que reafirma el camino que históricamente ha sostenido nuestra organización sindical: el respeto irrestricto a las normas estatutarias, a las instituciones que nos contienen y a los mecanismos de participación que garantizan la libre expresión de la voluntad de las y los afiliados.

La elección que se avecina reviste una importancia fundamental para el presente y el futuro del sindicato, ya que no solo define autoridades, sino también el modelo sindical, la defensa de los derechos laborales y la representación de los intereses de las y los trabajadores estatales rionegrinos en este contexto social, económico y político desafiante que atravesamos».







