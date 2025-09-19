Scalesi le advirtió al Gobierno que mejore los sueldos o tendrán a UPCN en la calle reclamando

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El secretario General de UPCN Juan Carlos Scalesi, anunció que seguirán reclamando en la calle hasta obtener una respuesta que esté a la altura del ezpfuerzo de los trabajadores estatales.

Este jueves después de mucho tiempo el gremio de UPCN salió a protestar por las calles de Viedma, en reclamos de una mejoras salarial, con Scalesi a la cabeza.

En un comunicado el gremio manifestó, «los trabajadores públicos, dirigentes y afiliados de UPCN RIO NEGRO salimos a las calles de Viedma para hacer oír nuestra voz. Marchamos hasta la Secretaría de la Función Pública para exigir una recomposición salarial urgente que compense la pérdida del poder adquisitivo. Además, reclamamos una mejora significativa para las próximas negociaciones salariales.

Esta movilización, es la primera demostración del cansancio de los trabajadores. Durante muchos años hemos sido pacientes, pero ha llegado el momento de demostrar que estamos hartos del maltrato del gobierno. Solo pedimos que el aumento no sea para el resto del año, por lo que el Gobierno se comprometió a cerrar un acuerdo únicamente para el mes de octubre.

Junto a militantes y delegados de toda la provincia, hemos demostrado nuestra fuerza. Como advertí hoy, si no se recompone esta situación, vamos a llenar las calles y seguiremos movilizados hasta obtener una respuesta que esté a la altura de nuestro esfuerzo.

Si bien reconocemos que el clima electoral puede complicar la situación, nuestra manifestación es una acción sindical legítima. La política salarial es lo que nos convoca. La fuerza que demostramos hoy no es un acto político, sino una necesidad que venimos postergando hace mucho tiempo.

Desde UPCN, tenemos claro que habrá un «antes y un después» del 26 de octubre, tanto a nivel nacional como provincial. Estamos dispuestos a seguir luchando por nuestros derechos hasta que el salario de los trabajadores sea digno».