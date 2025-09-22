Robó una moto y con la colaboración de vecinos lograron detenerlo en el Parque Industrial de Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Un intento de hurto de motovehículo ocurrido en la noche del sábado movilizó a distintas unidades policiales en Viedma. Cerca de las 23:10 del 20 de septiembre, un transeúnte alertó a la Unidad 30° sobre la presencia de dos individuos que empujaban una motocicleta por calle Zatti con dirección a la rotonda de un supermercado.

Aunque personal policial se hizo presente rápidamente, no logró dar con los sospechosos en ese primer momento.

Minutos más tarde, una mujer se comunicó con el 911 para denunciar el robo de una motocicleta marca Motomel, de 110 cc. Casi simultáneamente, otra llamada anónima indicó que un sujeto se encontraba circulando con un rodado de similares características por la zona del Parque Industrial. Ante esta información, un móvil policial se dirigió al lugar, logrando ubicar al sospechoso en calle 205 entre 204 y 206.

Al advertir la presencia de la policía, el individuo intentó escapar, pero fue rápidamente reducido y aprehendido en el lugar. Se constató que el motovehículo coincidía con el denunciado, por lo que se dio intervención al Gabinete de Criminalística. La persona detenida quedó a disposición de la Fiscalía en turno, que dispuso el inicio de actuaciones por el delito de hurto, además de solicitar sus antecedentes penales.