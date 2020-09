Río Negro tiene un gobierno peligrosamente contradictorio

En los últimos años, los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial rionegrino nos encontramos con una modalidad de gobierno paradójica, puesta en práctica por un Poder Ejecutivo que, sin ningún pudor, contradice constantemente lo que dice con lo que hace.

En la mediatización del discurso oficial, el gobierno construye un relato que en la realidad no existe: mientras habla de la creación un ‘comité de crisis’ para abordar la pandemia y construye en el imaginario ciudadano la figura democrática y plural de ‘comité’, nunca lo lleva adelante ni concreta lo enunciado; mientras intenta imponer la idea de que es un ‘gobierno dialoguista y respetuoso de la democracia’, saca aumentos de sueldo y pago de indumentaria por decreto cuando los trabajadores no aceptan sus imposiciones a la baja; mientras sigue elaborando enunciados oficiales de una perfección democrática casi paralela a la idealizada Suiza (de hecho, si miramos el portal oficial, en vez de Río Negro, desde el discurso parecemos un cantón suizo), propicia la representación de los trabajadores y trabajadoras de forma antidemocrática, aduciendo una conveniencia ‘igualitaria’ -en pos de asegurarse la aprobación de todas las propuestas, sin objeción alguna, incluso de rebaja salarial constante- y no reconociendo la real representatividad de la mayoría establecida claramente en la cotización de los afiliados.

Haciendo uso del practicado discurso oficial contradictorio (adjetivándolo suavemente), el secretario de Trabajo, Jorge Stopiello, nos envía una nota rechazando el pedido de suspensión de la audiencia por el CCT del pasado 20 de agosto porque ‘se presenta con 10 minutos de antelación a la reunión’, siendo la verdad que, intentamos llevarla antes y nos respondió (vía mensajes de texto a integrantes de la Mesa Directiva) que no podía recibir nuestra nota porque ‘la Secretaría de Trabajo a su cargo estaba cerrada por desinfección al tener un agente contagiado de COVID-19’, pero ¡vaya contradicción! La propia reunión sobre el CCT, se hizo de manera presencial en el mismo edificio que Stopiello decía estaba cerrado por desinfección.

Desde este sindicato mayoritario, que representa a casi el 80% de los trabajadores afiliados, no nos vamos a acostumbrar a estas contradicciones, porque esa pretendida configuración de lo real que se esfuerzan en homogeneizar vía discurso o pauta, pretendiendo imponer una ‘realidad irreal’ y publicitaria, es propia de las dictaduras. Es, una manera disimulada de ejercer un poder con ribetes fuertemente autoritarios. La manera más peligrosa, porque es una construcción oscura que, en algún punto, muestra cierta desesperación.

En la misma nota, el contradictorio señor Stopiello, nos notifica sobre una reunión para el día 30 de septiembre a las 10:00. No sabemos aún si no citará en un edificio cerrado por desinfección, en una oficina habilitada o a través de una reunión en modalidad virtual.