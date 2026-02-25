Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Lo manifestó el legislador del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, en una de las nuevas críticas que le realiza al mandatario rionegrino.

El legislador dijo además, “veo este 2026 parecido al final de Miguel Saiz, con funcionarios sin experiencia que firman a ojos cerrados lo que les pide el gobernador, un esquema sin límites, contrataciones que no se pueden explicar, consultoras sospechadas de todo, la pelea con el vicegobernador, una sensación de necesidad de cambio, muchas coincidencias con el 2010″.

«Por eso les digo a estos funcionarios provinciales, a este gabinete gris, chato, casi sin experiencia dirigencial, ni militancia, que tengan presente que aquellos funcionarios de Saiz debieron dar explicaciones en la Justicia en muchos casos con condenas y en otros por su accionar al menos imprudente”, agregó Berros.

Para cerrar el legislador peronista, sostuvo que “Río Negro debe cambiar, no podemos estar en boca de todos por las reuniones del gobernador con el nacortraficante de Fred Machado, por las contrataciones truchas o exorbitantes, por sistema cómplice entre jueces y políticos oficialistas».