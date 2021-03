Rescatan personas víctimas de explotación laboral en Chacras de la zona

El procedimiento se realizó con la participación de personal especializo del Programa de Acompañamiento y Asistencia a las Víctimas de Trata, como así también de la RENATRE.

Producto del procedimiento se realizó el rescate de varias personas víctimas de explotación laboral.

Si bien hubo personas afectadas a la investigación. no habría en primera instancias decorados.

Consultadas realizadas a la fuerza federal no pudieron brindar información por no estar autorizados.