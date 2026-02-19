«Repudiamos el apoyo expresado por el gobernador Weretilneck al proyecto de reforma laboral»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Desde la UPCN expresamos el apoyo total al reclamo que a través del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, vienen llevando a delante las y los trabajadores policiales en defensa de sus derechos laborales y salariales.

«Repudiamos además el apoyo expresado por el gobernador Alberto Weretilneck al proyecto de reforma laboral, disfrazado de “modernización”, que no es más que la confirmación del fracaso de un programa económico que ajusta sobre los trabajadores, quita derechos y pretende modificar de raíz la relación laboral, avanzando sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

Todos los trabajadores públicos vivimos diariamente como se degrada nuestra situación económica y social, producto de la falta de capacidad que demuestra este gobierno para la negociación colectiva real, del permanente ajuste de nuestros salarios y del deterioro constante de nuestras condiciones de trabajo. Resulta inaceptable la incoherencia de un gobierno que desde el año 2018, cerró la negociación salarial, avalando aumentos paupérrimos con la aceptación de dos organizaciones gremiales, y que hoy, aun con el rechazo de dos gremios, decide pagar lo que quiere y como quiere, sin diálogo ni consenso.

Expresamos nuestro repudio y rechazo a la permanencia de las auditorias medicas terciarizadas ya que son un mecanismo de ajuste que niega los derechos a la salud sin la evaluación profesional adecuada, genera maltrato laboral y obliga a trasladarse a trabajadores enfermos, priorizando “el negocio” por sobre la salud de los rionegrinos.

Desde UPCN reafirmamos que no hay democracia sindical sin justicia social. Exigimos reapertura inmediata de negociación, recomposición salarial urgente y respeto irrestricto a los derechos de todas y todos los trabajadores públicos».