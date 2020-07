Renunció al sindicato Judicial Adriana Saber

Adriana Saber era la secretaría Adjunta del sindicato judicial (SiTraJur), y en la redes sociales publicó decisión de no pertenecer más al gremio.

En las redes sociales Saber escribió:

“No se declara la derrota cuando te caes, se hace cuando te niegas a levantarte.

“Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina, tengo que comprender no es eterna la vida, el llanto en la risa ahí termina…”.

Ayer presente mi renuncia a la Comisión del Sindicato Sitrajur de la cual fui parte durante 13 años. Di todo lo mejor que pude, resigné muchas cosas entre ellas hijos, familia, amigos, etc., no me arrepiento, porque lo hice con absoluta convicción, respeto, coherencia, pasión y compromiso. Todavía el mundo sindical, político y empresarial lo conducen los hombres.

Todavía falta mucho para aceptarse aun en las disidencias.

Todavía el Poder barre con todo.

Termino un ciclo, empieza otro.

La vida es efímera, no se puede vivir peleando contra molinos de vientos. Vienen tiempos de cambios. Agradezco las palabras cálidas de cada compañero de toda la Provincia, que supo valorar todo el trabajo realizado, me quedo con eso. No tengan dudas que di y puse lo mejor de mi!!!.

Gracias eternas a todos y a todas las que me acompañaron con su voto.

Hoy me gano el cansancio, la pelea continua, la desigualdad, las injusticias.

Seguiré con mi militancia desde las sombras, como lo hago siempre.

“Donde hay una necesidad, nace un derecho”.

“No hay camino para La Paz, La Paz es el camino” Ghandi HLVS”.