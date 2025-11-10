Renovación de autoridades en la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

La Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma informa que, en el marco de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2025, se llevó adelante la renovación de autoridades para el período 2025–2027.



Tras la validación del acto asambleario por parte de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro, quedó conformada la nueva Comisión Directiva, presidida por Eric Solís Arriagada, quien asume la conducción de la entidad en reemplazo de Martín Lemos, luego de dos períodos consecutivos de gestión.

Nueva Comisión Directiva 2025–2027

. Presidente: Eric Solís Arriagada

. Vicepresidente: Ofelia de los Milagros Simón

. Secretario: Marcos Rodríguez Videla

. Tesorera: Valeria Rosmari Marileo

. Vocal Titular 1: Oscar Enrique Oliva

. Vocal Titular 2: Rosana Mocoff

. Vocal Titular 3: Alejandro Urrutia

. Vocal Suplente 1: Federico Amaro

. Vocal Suplente 2: Federico Guajardo

. Vocal Suplente 3: Camila Milagros Mendoza

. Revisora de Cuentas Titular: Marina Tortarolo

. Revisora de Cuentas Suplente: Guadalupe Ayende