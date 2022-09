Rematarán tres vehículos oficiales que se encuentran fuera de uso

Los automóviles se encontrarán en exhibición para visita de los posibles interesados hasta dos días antes de la subasta en Sarmiento N° 1061 de la localidad.

Saldrán a subasta un Peugeot 504 modelo 1992, con una base de 50 mil pesos. La unidad se encuentra en estado de desuso, no posee batería, las puertas se encuentran pegadas por lo que se abre una sola puerta, las butacas tienen los anclajes falseados y tapizado roto en varias partes. La chapa presenta arreglo de abollones y pintura en mal estado en general. No se encuentra funcionando hace varios años con lo que no se puede comprobar el estado del motor.

También un Renault Megane año 2000, de cuatro puertas, con una base de 80 mil pesos. La unidad se encuentra en estado de desuso, no posee batería, ni bomba inyectora, el tabique del motor se encuentra dentro del auto. El baúl se encuentra suelto con faltante de rueda de auxilio y presencia de agua dentro del mismo. En cuanto al interior necesita limpieza y verificación de los mecanismos de las butacas. La chapa presenta desgaste de pintura en general. Al igual que el anterior, no se encuentra funcionando hace varios años con lo que no se puede comprobar el estado del motor.

Finalmente, un Chevrolet Vectra 2.4, año 2010. El auto sufrió un choque lateral que lo obligó a quedar fuera de servicio. El lado izquierdo del mismo no se encuentra en mal estado, por lo que presume que se podrían utilizar las puertas para repuesto.

Las bases establecen que el comprador en todos los casos deberá abonar en el acto del remate el precio de venta al contado, en dinero efectivo y/o cheque certificado y, en el mismo acto deberá abonar además impuesto de sellos 2% correspondiente a la Agencia de Recaudación Tributaria. Comisión del martillero: 3% sobre el precio de venta a cargo de cada parte.