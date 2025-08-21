Lo Principal

Reconocimiento para dos policías que salvaron la vida de una niña en Viedma en junio pasado

La Legislatura de Río Negro realizó un reconocimiento institucional a los Sargentos Juan Lemuer y Raquel Recalde, por su intervención que permitió salvar la vida de una niña de 1 año y 11 meses el pasado 9 de junio en la ciudad capital.

El hecho ocurrió cuando una pareja se acercó desesperadamente a un puesto policial ubicado en las calles San Luis y Rivadavia, donde se encontraban prestando servicio los efectivos policiales.

La pareja pidió auxilio porque su hija pequeña se encontraba con signos evidentes de ahogamiento producto de una obstrucción por ingesta de alimentos. Ante la urgencia, los Sargentos Lemuer y Recalde intervinieron de inmediato, aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que resultaron vitales para restablecer la respiración de la menor, estabilizándola hasta la llegada del personal médico.

Este acto de valentía y preparación fue destacado por la Legislatura como un ejemplo de vocación, compromiso y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.







situs togel dan slot togel toto petirtoto link situs toto slot slot seru slot 5000 5 bandar togel terpercaya link alternatif situs toto 10 situs togel terpercaya akun demo slot slot petir bandar lotre togel pragmatic demo slot bandar slot maxwin demo slot no limit bandar slot resmi link alternatif situs toto link slot maxwin Link slot pg soft SBOBET resmi Laman toto link alternatif situs toto togel 100 petirtoto togel 100 link situs toto slot maxwin x5000 agen sportsbook terpercaya situs toto login slot mahjong x15000 situs togel resmi toto agen slot tergacor bo slot resmi jackpot petirtoto link alternatif situs toto toto togel 4d slot petir merah login slot maxwin togel dan slot situs toto online situs toto login link alternatif petirtoto sportsbook petir toto slot petirtoto wap petirtoto slot petirtoto online petirtoto login BO togel toto slot link slot gacor BO slot pragmatic situs togel resmi toto agen togel terpercaya toto slot agen sportsbook rekomendasi link slot gacor toto slot 4D petirtoto petirtoto petirtoto situs toto agen togel resmi agen slot resmi situs toto login agen togel play