Reconocimiento para dos policías que salvaron la vida de una niña en Viedma en junio pasado
La Legislatura de Río Negro realizó un reconocimiento institucional a los Sargentos Juan Lemuer y Raquel Recalde, por su intervención que permitió salvar la vida de una niña de 1 año y 11 meses el pasado 9 de junio en la ciudad capital.
El hecho ocurrió cuando una pareja se acercó desesperadamente a un puesto policial ubicado en las calles San Luis y Rivadavia, donde se encontraban prestando servicio los efectivos policiales.
La pareja pidió auxilio porque su hija pequeña se encontraba con signos evidentes de ahogamiento producto de una obstrucción por ingesta de alimentos. Ante la urgencia, los Sargentos Lemuer y Recalde intervinieron de inmediato, aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que resultaron vitales para restablecer la respiración de la menor, estabilizándola hasta la llegada del personal médico.
Este acto de valentía y preparación fue destacado por la Legislatura como un ejemplo de vocación, compromiso y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
Debe estar conectado para enviar un comentario.