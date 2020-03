Recomendaciones preventivas ante el aumento de casos de sífilis

Esta medida de prevención es fundamental ya que es la única manera de prevenir este tipo infecciones que al día de hoy se encuentran vigentes y son muy frecuentes.

La médica infectóloga del Hospital de General Roca, María Laura Ulzurrun, explicó que los casos de esta enfermedad se triplicaron con respecto al año pasado, y que los casos de contagio se presentan en personas de todas las edades, incluyendo a adolecentes debido a su inicio temprano en las relaciones sexuales.

En relación a los síntomas, la médica destacó que muchas veces las señales son silenciosas, sobre todo en la mujer, porque la primera lesión de la sífilis llamada chancro es una llaga que, al ser interna y no ser dolorosa, no queda a la vista. Esta lesión se cura pero la enfermedad no, el microorganismo queda dentro del cuerpo donde se disemina y luego produce lesiones en piel. Esta etapa se llama sífilis secundaria.

En el caso del hombre, muchas veces por pudor u otras razones particulares, no se consulta. “Este chancro por lo general es visible porque en el pene se puede observar y tampoco duele. Nuevamente, se cura sola pero la enfermedad sigue ahí”, explicó la médica.

También es muy importante la prevención en mujeres en edad fértil de embarazo ya que corren el riesgo de una sífilis congénita, lo que puede producir desde parto prematuro, abortos o malformaciones en los bebés.

“La falta de uso del preservativo puede llevar no solamente al contagio de sífilis, también esta aparentado el riesgo de VIH, hepatitis B, entre otras”, agregó Ulzurrun.