Recibió un tiro y está internado en estado reservado en el hospital Zatti

El hecho sucedió este lunes pasadas las 23:30 horas, en el barrio Alvarez Guerrero, ex -loteo Silvia, un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego, entre las calles 106 y 110, rápidamente la policía llegó al lugar y la víctima fue llevada al hospital Zatti, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Se trata de hombre de 31 años, que recibió un disparo a la altura del abdomen y que se encuentra internado con pronóstico reservado.

Hasta el momento no hay detenidos por el hecho ya que la víctima aún no pudo declarar y no hay testigos del hecho.

La causa está a cargo del fiscal de turno, Guillermo Ortiz, quien ya trabaja en conjunto con la brigada de investigación para tratar de obtener datos, es difícil en este tipo de hecho, encontrar testimonios que ayudan a esclarecer lo sucedido, ya que los testigos no quieren declarar por temor.