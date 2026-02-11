Lo Principal

Recibía transferencias bancarias sabiendo que era de engaños y terminó con una denuncia penal

El Ministerio Público Fiscal formalizó una investigación penal contra una mujer que recibió dinero proveniente de una maniobra extorsiva.

En esta instancia inicial la acusación le endilgó haber recibido transferencias bancarias con conocimiento de su origen ilícito, en un contexto en el que la víctima efectuó los pagos ante amenazas dirigidas contra un familiar privado de la libertad.

Según la formulación de cargos, la imputada recibió en su cuenta bancaria dos transferencias de dinero por un monto cercano a los 300.000 pesos. “Dichas sumas habrían sido transferidas por la víctima luego de recibir comunicaciones telefónicas intimidatorias en las que se exigía dinero a cambio de no causar daño a su hermano, quien se encontraba alojado en un establecimiento penitenciario de la provincia del Chubut”.

La Fiscalía sostuvo que la persona imputada recibió los fondos a sabiendas de su procedencia delictiva. Así, en audiencia, detalló que la maniobra comenzó con un llamado telefónico en el que la víctima fue advertida sobre presuntas amenazas sufridas por su familiar dentro del lugar de detención. Posteriormente, se produjo una nueva comunicación desde otro número telefónico, en la cual una voz masculina volvió a exigir el dinero y proporcionó los datos de la cuenta bancaria a la que debían realizarse las transferencias.

La investigación contra la mujer se inicia entonces a partir de la acusación por el delito de encubrimiento por receptación dolosa agravado por la gravedad del delito precedente.

Para sustentar tal imputación la Fiscalía cuenta con la denuncia penal, los comprobantes de las transferencias efectuadas y un informe bancario que acredita la recepción del dinero en la cuenta señalada.

La defensa oficial de la persona imputada no se opuso a la formulación de cargos y el juez interviniente dispuso entonces la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses






