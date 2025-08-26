«Rechazamos la paupérrima oferta salarial recibida frente a la crítica situación económica que atravesamos los trabajadores de la educación»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Lo manifestó UnTER luego de la reunión paritaria realizada con los representantes del gobierno, donde llevaron como única propuesta salarial el pago de una suma fija no remunerativa y por agente de $20.000 para el mes de septiembre.

Fue le titular de UnTER Silvana Inostroza la que manifestó, «rechazamos la paupérrima oferta recibida frente a la crítica situación económica que atravesamos los trabajadores de la educación».

«Exigimos una nueva convocatoria con un ofrecimiento que dé respuestas a los requerimientos y necesidades de quienes sostenemos el sistema educativo. Reclamamos una recomposición que contemple la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, agravada por el impacto del aumento del dólar sobre los precios de los artículos de consumo, el costo de los alquileres y servicios básicos».

El salario docente no puede seguir siendo una variable de ajuste, y resulta imprescindible que el Ministerio avance hacia una propuesta que dignifique nuestro trabajo, garantice condiciones laborales justas, y esté a la altura de la responsabilidad institucional y del compromiso que día a día demostramos los trabajadores en las aulas», expresó Inostroza.