«Rechazamos la falta de propuesta salarial de la función pública», expresó UPCN luego de la reunión con el Gobierno

Rechazamos la insistente convocatoria a una mesa paritaria de Salud Pública, los salarios ya tienen un espacio de debate. Estamos hartos de las mentiras y engaños del gobierno.

Si no cumplen con el traspaso de las sumas no remunerativas, vamos a ir a la justicia, considerando que ya existe el antecedente de la corte suprema con un fallo contra el pago de sumas no remunerativas por parte de los empleadores y que fuera ampliado determinando la condición de inconstitucional para ese instrumento.

Durante demasiado tiempo, hemos sido víctimas de promesas vacías, ahora y como siempre lo hemos hecho, exigimos aumentos en porcentaje.

Nos han engañado una y otra vez con promesas de mejoras salariales y condiciones laborales dignas, solo para dejarnos en la espera cuando más los necesitamos y, con la complicidad de un dirigente sindical nacional que es como la gaviota, que viene, come, defeca y se va!

Exigimos justicia para los trabajadores, exigimos salarios justos y condiciones laborales dignas. Durante meses hemos enfrentado condiciones económicas cada vez mas difíciles, y por esto no solo exigimos propuestas salariales para el conjunto de trabajadores públicos sino también para aquellos que realizan tareas especiales, como los porteros, los hospitalarios, los trabajadores de la senaf, del registro civil, entre otros cuyos adicionales son de una condición paupérrima, por eso hoy reiteramos y pedimos especial tratamiento también para ellos.

Por último, instamos al gobierno a que tome medidas concretas e inmediatas para abordar esta situación y demuestre su compromiso con los trabajadores públicos. De lo contrario, nos veremos obligados a tomar acciones adicionales para hacer valer nuestros derechos y proteger nuestros medios de vida. La pregunta es ¿ Quien gana? Porque los trabajadores hasta ahora seguro que no»,. finalizó el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.