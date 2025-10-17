Reapareció Pesatti en un acto, fue en el aniversario de la escuela de El Juncal que festejó sus 50 años

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, participó del acto conmemorativo por el 50° aniversario de la Escuela Primaria N° 249 “Brigadier General Juan Manuel de Rosas” y su Jardín Anexo, ubicada en El Juncal.

Después de que el Gobernador Alberto Weretilneck lo dejara sin candidatura a senador Nacional el pasado 20 de julio para el día, Pedro Pesatti reapareció en un acto con público.

La oportunidad fue en la a ceremonia, realizada por los 50 años de la Escuela El Juncal que estuvo cargada de emoción y recuerdos, que reunió a la comunidad educativa, exdocentes, exalumnos, familias, autoridades provinciales y municipales. Estuvieron presentes también el intendente de Viedma, Marcos Castro, y el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Bichara, junto a la legisladora Maricel Cévoli y representantes del Ministerio de Educación.

Durante su discurso, Pesatti recordó el compromiso del gobernador Mario Franco, quien en 1975 impulsó la creación de la escuela, y destacó la labor de los docentes a lo largo de estos cincuenta años: “cuando uno celebra el aniversario de una escuela, tiende a confundirla con sus paredes, el patio o los juegos. Pero la escuela no es eso. La escuela son los docentes. Lo más difícil no es construir un edificio, sino construir un hogar. Y eso lo hacen, todos los días, los maestros y maestras.”

El vicegobernador subrayó además que el verdadero valor de una institución educativa reside en los vínculos y los valores que se transmiten: “un hogar no se hereda, no se alquila, no te lo da el IPPV. Un hogar se construye entre quienes lo habitan, con afecto y valores. La escuela es lo mismo: lo más importante es lo que no se ve, lo que hacen los docentes para que una escuela sea verdaderamente una escuela.”

Pesatti felicitó a la directora Patricia Fernández y a todo el equipo docente “por mantener viva la vocación de enseñar y el espíritu comunitario que dio origen a la escuela”.

“Cincuenta años después, esta escuela sigue cumpliendo el mismo sueño que la vio nacer: formar personas, construir ciudadanía y fortalecer la identidad rionegrina desde cada aula”, expresó.