Realizarán varios cortes de tránsito en el balneario El Cóndor por la Fiesta del Mar y el Acampante

Los cortes se llevarán a cabo los días sábado y domingo, desde las 17 hs hasta las 3 de la madrugada.

Integrantes de la subsecretaría de El Cóndor y Costa Atlántica se comunicaron los vecinos comprendidos dentro del radio de corte para informales de la medida.

Los cortes:

– Calle 69 y 120

– Calle 67 y 120

– Calle 65 y 120

– Calle 65 y 100

– Calle 63 y 100

– Calle 65 y 80

– Calle 69 y 6

– Calle 120 bis y 69

Asimismo, se informa que se realizará un cierre total de la salida de Pueblo Nuevo por la ruta Provincial 1, el cual se extenderá desde el sábado a la 1 de la madrugada hasta el lunes a las 8.

Desde el Municipio se solicitó respetar la señalización y las indicaciones del personal de Tránsito, y circular con precaución.