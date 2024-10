Realizan tareas de prevención y concientización del Dengue en Viedma

La medida más importante es la eliminación de posibles criaderos, es decir recipientes que puedan acumular agua dentro y fuera de una vivienda o de lugar de trabajo, a partir de tareas simples como tapar, lavar o desechar objetos propensos a juntar agua.

Además se solicita a vecinas y vecinos retirar residuos acumulados en viviendas y desmalezar patios y espacios de uso común, ya que son posibles criaderos.

También es importante eliminar cubiertas y neumáticos en desuso.

Tener en cuenta que se puede utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas, siguiendo siempre cuidadosamente las recomendaciones del envase.

Es importante destacar que el mosquito Aedes Aegypty (el transmisor del dengue) NO se cría en charcos, zanjas, lagos, ríos o lagunas; estos lugares pueden ser criaderos de otros mosquitos que no transmiten la enfermedad.

La Municipalidad de Viedma está trabajando en distintos puntos de la ciudad con tareas de desmalizamiento y limpieza de espacios públicos. Además se están realizando inspecciones en gomerías y espacios que puedan acumular elementos propensos a ser criaderos.

Fumigación y dengue

La fumigación no es efectiva para la prevención ya que no mata a las larvas, sino que solo elimina al mosquito adulto. Es decir que además de dañar al ambiente, no detiene el ciclo de vida del mosquito. En una semana, con condiciones de calor y humedad, el mosquito vuelve a aparecer.

La aplicación de insecticidas es una medida para los mosquitos adultos. Su aplicación solo se recomienda en casos de emergencia y debe estar acompañada por acciones de saneamiento como la eliminación de todos los recipientes y sitios que acumulan agua en las casas y espacios públicos, de lo contrario a los pocos días, habrá nuevamente mosquitos adultos.

Asimismo es importante implementar medidas de protección personal y del hogar para evitar picaduras.