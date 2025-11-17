Realizan el juicio contra el hombre que agredió a varios policías y un juez en Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Comenzó este lunes en Viedma el juicio oral y público en el que el Ministerio Público Fiscal sostendrá la acusación contra una persona imputada por siete hechos distintos, entre ellos lesiones leves, amenazas y atentado y resistencia a la autoridad.

La instancia se extenderá hasta el miércoles ante un tribunal integrado por tres jueces técnicos.

Durante la primera jornada, la fiscalía detalló cada uno de los hechos por los que se lo acusa y adelantó la prueba que buscará producir para acreditarlos.

Entre las personas convocadas a declarar se encuentran las víctimas y agentes policiales que intervinieron en los procedimientos, así como personal técnico y profesional que produjo informes periciales y certificados médicos.

La acusación comprende siete hechos, entre ellos el ingreso a un kiosco el 20 de enero de 2025, donde habría insultado a una empleada y agredido a una agente policial que intentaba retirarlo del lugar; agresiones a personas que se encontraban en la vía pública o en dependencias judiciales y policiales, hechos ocurridos entre el 27 y el 31 de marzo de 2025, así como amenazas dirigidas a funcionariado judicial y a quienes ejercían su propia defensa técnica.

Entre ellos se cuenta la agresión a agentes policiales en la parte exterior de la catedral de Viedma y las lesiones leves que le propinó a un juez cuando le arrojó un elemento contundente en el marco de una audiencia de la que ambos participaban.

Para agilizar el desarrollo del debate, las partes arribaron a convenciones probatorias sobre elementos ya incorporados al proceso y cuya acreditación no requerirá la declaración de testigos. Estas convenciones permitirán centrar las jornadas venideras en aquellos aspectos sobre los que persisten diferencias sustantivas y que necesitan ser analizados en audiencia pública.

Luego de los alegatos de la acusación, la defensa pública adelantó que buscará demostrar que las conductas atribuidas ocurrieron en el marco de un contexto de vulnerabilidad que atraviesa la persona imputada. Informó que discutirá los alcances de la responsabilidad penal que puede atribuírsele si se tiene en cuenta su situación de calle, la ausencia de redes familiares y las dificultades laborales que afronta.

Siete fueron los primeros testigos de este lunes. La audiencia continuará mañana en la sala anexo del Poder Judicial, a partir de las 8:30 horas.