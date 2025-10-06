«Queremos saber si el gobierno provincial está financiando negocios privados, favoreciendo a empresarios como Claudio Ciccarelli, y ‘Fred’ Machado»

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Los bloques de Fuerza Patria presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle las actividades, estructuras societarias, beneficios y controles aplicados sobre Claudio Ciccarelli, primo y testaferro del presunto narco Federico Andrés “Fred” Machado, vinculado a sociedades con intereses en la explotación minera y de arenas silíceas para fracking en la provincia.

El pedido, impulsado por el legislador José Luis Berros y acompañado por Ana Marks, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Daniel Belloso, y Leandro García requiere información a la Secretaría de Minería, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de la Función Pública, Fiscalía de Estado, Asesoría Letrada y el Tribunal de Cuentas.

Los legisladores recordaron que hasta el mes pasado, el área de Energía (que incluye Minería, Ambiente e Hidrocarburos) estuvo a cargo de Andrea Confini, pareja del gobernador Alberto Weretilneck, actualmente en licencia por su candidatura a senadora nacional. Confini, además, fue designada directora en YPF, cargo que asumirá luego de las elecciones.

“Queremos saber si el gobierno provincial está financiando negocios privados con recursos públicos, favoreciendo a empresarios como Claudio Ciccarelli, que además es empleado estatal, y a Federico ‘Fred’ Machado, requerido por la justicia internacional por lavado y narcotráfico”, sostuvo Berros. Y agregó: “No vamos a tolerar que el Estado sea cómplice de una trama de testaferros, favores y silencio institucional. Esto no es desarrollo: es captura del Estado”.

El pedido de informes de Vamos con Todos y PJ Nuevo Encuentro requiere precisiones sobre las concesiones mineras otorgadas desde 2005 a las empresas Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics, L&C Mining S.A.C., así como sobre contratos, subsidios, beneficios fiscales, uso de agua, estudios de impacto ambiental, inspecciones, sanciones y eventuales incompatibilidades con la Ley de Ética Pública.

El caso genera especial preocupación por los antecedentes de los empresarios involucrados. Ciccarelli, tal como lo viene denunciando el diputado rionegrino Martín Soria, aparece señalado como socio y apoderado en distintas firmas ligadas a Machado, además de haberse desempeñado como empleado estatal en Río Negro y lueho adscripto al bloque de Juntos Somos Río Negro que preside Facundo López.

En tanto, Machado enfrenta causas en la justicia internacional por lavado de dinero y narcotráfico, y está vinculado a una red de empresas pantalla utilizadas para triangulación de fondos. Se encuentra detenido con prisión domiciliaria en Viedma a la espera de la extradición a Estados Unidos.

El escándalo político y judicial que involucra a Machado alcanzó repercusión nacional en estos días por su relación con el diputado José Luis Espert. No solo fue identificado como propietario de la camioneta blindada utilizada por el candidato en 2019, sino que también se reveló que financió más de 35 vuelos privados en sus aviones y aportó al menos 200 mil dólares para la campaña.

En los últimos días, la situación volvió a quedar bajo la lupa tras la difusión de documentación judicial en Estados Unidos. Si bien Espert reconoció por primera vez que recibió fondos de Machado, afirmó que fue por “asesoramiento profesional” a una firma minera en Guatemala. Sin embargo, los documentos aportados por el Bank of America y aceptados como prueba en el expediente criminal contra Machado y su socia Debra Lynn Mercer-Erwin señalan que la transferencia por 200 mil dólares provino de la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc, utilizada en operaciones de narcotráfico, fraude y lavado en Texas. Esa evidencia contradice la versión del diputado y expone la gravedad de las conexiones entre la política argentina y el circuito financiero de empresas investigadas por delitos internacionales.

La legisladora Ana Marks remarcó que ‘este requerimiento trasciende lo electoral. Se busca establecer con claridad si existieron beneficios estatales hacia empresas ligadas a capitales de origen dudoso, con impacto sobre los recursos naturales, el ambiente y la institucionalidad provincial”.

Finalmente, se destaca que Claudio Ciccarelli mantiene un vínculo de confianza con la diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza en Río Negro, Lorena Villaverde, hecho que ha sido señalado públicamente en medios nacionales y que genera cuestionamientos sobre la relación entre empresarios investigados y figuras políticas con proyección electoral en la provincia.