Quedarán detenidos los delincuentes que intentaron robar en IVESS

En la instancia se determinó el inicio de la investigación penal preparatoria por los próximos cuatro meses y se dispuso la prisión preventiva de los imputados.

Según la Fiscalía, entre 22 y las 23:50 horas de ayer, los tres ingresaron al predio por el sector trasero ubicado en la calle Saavedra al 1200 trepando la reja y forzando luego el portón corredizo del cual rompieron el candado para lograr acceder al lugar. Una vez adentro subieron al primer piso y movieron la caja fuerte luego de romper el sistema de alarmas y sustraer el DVR que no fue encontrado ni en el interior ni en inmediaciones.

Fue en ese momento que, alertados por una vecina que escuchó ruidos en el interior del lugar, agentes policiales los encontraron y pudieron detenerlos, a dos de ellos allí y al tercero en la vía pública en momentos en que intentaba huir y fue interceptado por un vecino.

Según la Fiscal Mariana Giammona, el sustento probatorio se compone del acta de procedimiento policial, el croquis del lugar del hecho, las fotografías relevadas por el Gabinete de Criminalística en el interior del local, las declaraciones testimoniales de los vecinos -tanto quien advirtió los hechos como quien interceptó a quien intentaba huir- y la carta de llamadas al servicio 911.

La calificación legal endilgada a los hechos es la de robo agravado por haber sido efectuado en poblado y en banda con escalamiento en calidad de coautores. Este punto fue objetado por el defensor particular de los imputados quien entendió que el hecho no se había consumado. No obstante el Juez de Garantías hizo lugar a lo requerido por la Fiscalía.

En cuanto a la medida cautelar, la Fiscalía requirió la prisión preventiva por los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación, buscando garantizar el éxito de la misma explicando, entre otros argumentos, que no fue encontrado el DVR que constituye prueba fundamental agregando ademàs que, en libertad, podrían coordinar una coartada. En relaciòn a uno de ellos dijo ademàs que intentó huir y mencionó además que todos ellos tienen antecedentes penales.

Los abogados particulares de los imputados requirieron en cambio prisión domiciliaria y medidas cautelares menos gravosas, no obstante el Juez de Garantìas Juan Pedro Puntel hizo lugar a los argumentos de la Fiscalia y dispuso la prisión preventiva efectiva de los hombres.