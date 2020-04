“Que no haya casos no significa que Viedma no esté en peligro”

Pesatti insistió en cumplir de manera estricta el aislamiento social, y desalentó a aquellos que creen que, por no registrarse casos en la ciudad, los y las viedmenses están exentos de contagiarse.

“Que no tengamos un caso hoy no significa que Viedma no esté en peligro”, dijo el intendente, y agregó: “Tuvimos el caso número diez del país. Por suerte, no hubo más contagios que el de la persona que estuvo afectada por el Covid-19”.

“Pero Viedma está en peligro. No olvidemos esto. No estamos fuera del mundo. Estamos en un mundo con una pandemia. Pensar que Viedma se va a salvar de esto es pensar equivocadamente.

“Viedma no va a poder eludir la enfermedad que está transitando la humanidad entera”, remarcó el mandatario comunal.

Las expresiones del intendente responden a una excesiva circulación que se observa desde el inicio de esta semana.

“Francamente no me gusta nada lo que estoy viendo en Viedma, y lo vengo viendo desde hace unos días: mucha circulación, muchos autos, muchos autos en la calle”, graficó el mandatario.

Al respecto, expresó: “Me parece que no hay necesidad de que estemos transitando tanto en un momento tan especial como el que nos toca vivir”.

Por otra parte, lamentó que algunas personas recurren a la trampa para sacar provecho. “Uno va descubriendo esas sutilezas que se van buscando para poder eludir el orden sanitario que está vigente, la más nueva de todas, pedir un turno en un banco para ir a otro lado. De esta forma quien pide un turno tiene un salvoconducto si en la calle la Policía o la fuerza pública le requiere el pase para andar transitando”, detalló Pesatti.

“Por eso, es indispensable que nos quedemos en casa todo el tiempo posible. Que solo salgamos cuando tengamos una tremenda justificación para salir. Porque además, si nos quedamos en casa, no solamente nos estamos protegiendo nosotros, estamos protegiendo a nuestros seres queridos, a nuestros afectos más sentidos, más inmediatos”, agregó.