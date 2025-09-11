Proyecto para que sean obligatorios en toda la provincia los detectores de monóxido de carbono

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Un proyecto de ley presentado por los legisladores Javier Acevedo y Fernando Frugoni (CC ARI – Cambiemos) establece la obligatoriedad de instalar detectores de monóxido de carbono en todas las construcciones públicas y privadas destinadas a ser habitadas en forma permanente o temporaria.

Se trata de artefactos de muy bajo costo relativo en el total de costos de obra, de sencilla instalación y baja necesidad de mantenimiento. Ante la presencia de ese gas emiten alarmas sonoras y visuales en forma eficaz alertando a los moradores del peligro para su salud y su vida.

La norma propone que deban colocarse en viviendas unifamiliares y colectivas, oficinas, hospitales y centros de salud, establecimientos educativos, edificios policiales y penitenciarios, locales comerciales, hoteles y toda otra edificación similar que cuente con artefactos de combustión.

Los legisladores consideraron que en todas las obras en construcción en marcha y futuras debe ser condición obligatoria para la aprobación final de obra y/o habilitación la instalación de estos detectores. Y en el plazo de dos años las construcciones existentes también deberían instalarlos.