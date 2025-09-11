Proyecto para que sean obligatorios en toda la provincia los detectores de monóxido de carbono
Un proyecto de ley presentado por los legisladores Javier Acevedo y Fernando Frugoni (CC ARI – Cambiemos) establece la obligatoriedad de instalar detectores de monóxido de carbono en todas las construcciones públicas y privadas destinadas a ser habitadas en forma permanente o temporaria.
Se trata de artefactos de muy bajo costo relativo en el total de costos de obra, de sencilla instalación y baja necesidad de mantenimiento. Ante la presencia de ese gas emiten alarmas sonoras y visuales en forma eficaz alertando a los moradores del peligro para su salud y su vida.
La norma propone que deban colocarse en viviendas unifamiliares y colectivas, oficinas, hospitales y centros de salud, establecimientos educativos, edificios policiales y penitenciarios, locales comerciales, hoteles y toda otra edificación similar que cuente con artefactos de combustión.
Los legisladores consideraron que en todas las obras en construcción en marcha y futuras debe ser condición obligatoria para la aprobación final de obra y/o habilitación la instalación de estos detectores. Y en el plazo de dos años las construcciones existentes también deberían instalarlos.
