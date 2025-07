Protesta de los trabajadores en el ministerio de Salud de Rio Negro

Durante la reunión, el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, fue tajante: sostuvo que la eliminación de las horas extras es una decisión tomada, sin posibilidad de marcha atrás.

El ministro afirma ASSPUR, «justificó la medida afirmando que los trabajadores no las realizaban y, aún más grave, que no cumplen con la jornada laboral establecida.

Desde nuestro lugar, rechazamos enérgicamente estas afirmaciones, cuya veracidad no nos consta. Hacemos responsable al Ministro y al gobierno provincial por las consecuencias que esta decisión acarreará en la prestación del servicio de salud pública.

La escasez de recursos humanos en los efectores de salud hace imprescindible el uso del recurso extraordinario de las horas extras para garantizar la atención a la comunidad».