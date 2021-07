Productores de la zona se adhirieron a la Movilización del 9 de Julio en San Nicolás

“Ante el paso firme rumbo al abismo, que lleva el Gobierno Nacional, y al cual pretende arrastrarnos, La Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, la Asociación Rural de Patagones, la Asociación Rural de Stroeder, Asociación Agrícola Ganadera de Villalonga (Carbap), no pueden quedarse pasivas ni calladas.

“Es por eso que queremos sumar nuestra voz a la de miles de autoconvocados, no sólo de nuestro sector agropecuario sino también de otros eslabones del sector productivo que con el esfuerzo aportamos gran cantidad de impuestos para mantener, la cada vez más grande, estructura del Estado.

Lamentamos que el Gobierno Nacional no haya escuchado a nuestros representantes, la Mesa de Enlace, y se hayan tomado medidas que dinamitan al exitoso sector ganadero, el cual estaba trabajando de modo constante para recuperar el stock, (perdido durante los años de la política intervencionista que comenzó a partir del 2006) y la recuperación y ampliación de mercados.

Es una vergüenza que en un país que posee los productores agropecuarios y la producción que tiene el nuestro haya gente que pasa hambre y niños desnutridos. Pero no es exprimiendo al sector hasta el ahogo como se solucionará el problema, sólo se agrandará el drama. Necesitamos seguir produciendo más y mejor.

La carne no está cara, como no está cara la leche, ni el pan, ni los combustibles, ni el cemento, ni el hierro, etc… lo que no tiene valor es nuestra moneda, cada día necesitamos más billetes para comprar menos. Cada día progresa el impuesto inflacionario como aumenta la asfixiante carga impositiva, sin que quienes toman las decisiones renuncien ni al más insignificante de los privilegios que ellos mismos se asignan.

Necesitamos que por favor frenen la desbocada ambición de quedarse con todos los recursos.

Necesitamos que se garantice la igualdad de oportunidades mediante la educación.

Necesitamos que se respete la propiedad privada y las libertades.

Necesitamos que lean la Constitución Nacional y la respeten”.

Adhieren:

Juan Pablo y Raúl Cruces (consignaciones rurales)

Frigorífico Estancia El Cabildo

Prieto & Vita S.R.L.

Lesiuk Hnos. S.R.L.

Asociación Patagónica para la Sanidad y Producción Agropecuaria, A.P.S.A.P.A.

Amado Morón e Hijos

Otermin & Massini S.A.S.

Iparraguirre y Susso S.R.L.

Ganaderos de Río Negro y La Pampa Cooperativa Ltda.

Montanari y Cia.