Prisión preventiva y formulación de cargos para dos hombres por un robo agravado cometido en Viedma

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos personas acusadas de haber perpetrado un robo con violencia en la ciudad de Viedma, el 22 de agosto pasado. Ambos permanecerán en prisión preventiva, mientras que la próxima semana se imputará a un tercer hombre.

Según la acusación pública, el hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando una mujer se encontraba sola en su domicilio ubicado sobre calle De Puente Viejo. En esas circunstancias, los imputados ingresaron al inmueble tras agredir a la víctima, a quien redujeron tomándola del cuello, la ataron con precintos en manos y pies y la golpearon en distintas partes del cuerpo mientras le exigían la entrega de dinero.

La Fiscalía describió que los acusados permanecieron en la vivienda aproximadamente media hora, revisaron los ambientes hasta hallar dólares y pesos en efectivo y, posteriormente, huyeron a bordo del mismo vehículo en el que habían llegado, en dirección a la provincia de Buenos Aires. Producto del ataque, la víctima sufrió diversas lesiones.

La acusación pública calificó jurídicamente los hechos como robo en lugar poblado y en banda, atribuyendo responsabilidad a los imputados en carácter de autores, conforme a lo establecido en los artículos 167 inciso 2° y 45 del Código Penal.

El sustento probatorio se compone de la denuncia de la víctima y su posterior ampliación, las actas policiales labradas por la Comisaría 30°, el certificado médico que certifica las lesiones, los registros del Gabinete de Criminalística y los informes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Policía de Río Negro.

La detención de los hombres se produjo en la ciudad bonaerense de Cañuelas, y el trabajo de investigación preliminar permitió determinar la correlación entre ellos y los presuntos autores del hecho. Todo el recorrido y las coincidencias fueron relatados exhaustivamente por el fiscal hasta el momento de la detención.

Del auto —cuya numeración, carnet de conducir y patente se encontraban adulterados— se secuestraron precintos, armas de fuego, pasamontañas, handies, una picana eléctrica, celulares, binoculares y guantes. Todo ello fue comparado con imágenes de cámaras de seguridad, lo que determinó coincidencias, especialmente en guantes, precintos y gorras utilizados por dos de los autores. Estos elementos se cotejarán con los rastros recabados en el lugar del hecho.

El fiscal detalló las medidas que se llevarán adelante en el marco de la investigación penal preparatoria. La defensa oficial de los dos hombres no manifestó objeciones a la formulación de cargos, tras lo cual el juez de garantías tuvo por formalizados los cargos y dispuso que la investigación se extienda durante los próximos cuatro meses.

Si bien ambos hombres, desde que fueron recapturados, se encuentran privados de su libertad en la provincia de Buenos Aires, la Fiscalía solicitó que en el marco de este legajo se les imponga la prisión preventiva. La defensora admitió que no contaba con elementos para acreditar arraigo, aunque señaló que trabajará para obtenerlos y eventualmente solicitar una morigeración de la medida.

El magistrado dispuso finalmente la imposición de la prisión preventiva por el término de dos meses.