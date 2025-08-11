Prisión preventiva para un hombre que tenía una tobillera electrónica y se la rompió

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un joven acusado de desobediencia judicial, daño agravado y cohecho pasivo, a raíz de un hecho ocurrido el 8 de agosto en la ciudad de Viedma. Luego de la audiencia se dispuso la prisión preventiva del imputado.

Según la acusación, en horas de la tarde de ayer y en inmediaciones de la Comisaría Primera, el imputado se habría quitado y roto la tobillera de seguimiento satelital que le había sido colocada ese mismo día en el marco de otra causa, incumpliendo así la orden judicial.

El dispositivo quedó inutilizable, lo que impidió su monitoreo por parte del personal policial. Momentos antes, el hombre había manifestado que se quitaría el aparato y lo arrojaría al río, y le habría ofrecido dinero a un técnico del área de monitoreo para evitar que informara la situación.

La acusación pública indicó que los hechos se encuadran en los delitos de daño agravado, desobediencia judicial y cohecho pasivo. Mencionó como sustento probatorio actas y fotografías del Gabinete de Criminalística, informe del área de monitoreo y diversos testimonios recabados.

En la audiencia respectiva, el juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva del joven, valorando el riesgo de fuga.