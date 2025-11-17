Prisión preventiva para un hombre que agredió violentamente a otro en Playas Doradas

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos y solicitó la prisión preventiva para un hombre acusado de haber agredido violentamente a otro en la localidad de Playas Doradas. La Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) interviene en la asistencia a familiares de la persona que se encuentra internado.

En la audiencia realizada de este domingo, la fiscalía describió el hecho ocurrido el 15 de noviembre en horas de la noche, en cercanías de las calles Farito y Jarillal de Playas Doradas. Allí el imputado habría agredido a la víctima mediante golpes propinados con un elemento de madera, lo que ocasionó traumatismo craneoencefálico grave con compromiso neurológico y pronóstico reservado. Además le habría dañado el teléfono celular. Se le endilgaron los delitos de lesiones graves y daños, en concurso real, conforme a los artículos 90, 183, 45 y 55 del Código Penal.

Entre los elementos reunidos por la fiscalía para sustentar la acusación se cuentan el acta de procedimiento policial inicial, el certificado emitido por el médico policial, la actuación del Gabinete de Criminalística —que incluyó secuestro de prendas, toma de imágenes y hallazgo del elemento contundente—, el secuestro del teléfono celular y un registro fílmico aportado por una persona vecina en el que se observaría la secuencia relatada. En paralelo, la investigación mantiene medidas pendientes, como pericias sobre dispositivos electrónicos y video, además de entrevistas al entorno familiar de la víctima.

El Juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos, luego de lo cual se debatió acerca de la medida cautelar. La fiscalía requirió la prisión preventiva indicando que el hecho reviste la entidad de un delito con pena de prisión y que, de manera provisoria, surge la participación penalmente responsable de la persona imputada. Señaló además que la escala penal, que prevé de uno a siete años de prisión, habilita la posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo.

En cuanto al riesgo procesal remarcó la existencia de peligro de entorpecimiento de la investigación, considerando la gravedad del estado de la víctima —quien permanece internada e inconsciente desde el momento del hecho—, la violencia descripta y la cercanía territorial entre las personas involucradas, en un contexto comunitario reducido. Añadió que existía una conflictividad previa que también debía considerarse.

El defensor oficial interviniente se opuso a la prisión preventiva, no obstante el juez hizo lugar a dicho pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva.