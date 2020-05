Presentan proyecto para extender el decreto hasta el 2021 sobre alquileres

La Senadora Nacional María de los Ángeles Sacnún presentó un proyecto de ley para extender la vigencia de las medidas adoptadas por el Decreto 320/20 sobre alquileres, hasta el 31 de marzo de 2021.

Así, la prohibición de desalojos, la prórroga automática de contratos, el congelamiento de precios y demás medidas tendrían vigencia hasta el 31 de marzo próximo.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional dijo que: “Esperamos que este proyecto se apruebe cuanto antes para frenar las maniobras extorsivas que sufren inquilinos e inquilinas en una situación tan sensible como la que estamos viviendo en todo el país y que se agravarán en octubre si no se prorroga el decreto 320/20. Para quedarnos en casa hay que garantizar el techo y las condiciones mínimas para enfrentar esta pandemia en un clima social sin conflictos. Esta situación hace evidente la necesidad que tenemos nueve millones de inquilinos de la argentina de una ley de alquileres que permita acceder de manera justa al alquiler”.

Sin casa no hay Patria.