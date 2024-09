Preocupa la decisión de la justicia rionegrina por rechazar el amparo presentado por la tarifa eléctrica

La justicia rionegrina dio a conocer el rechazo de los amparos presentados por dos familias en situación de vulnerabilidad.

El legislador peronista Luciano Delgado Sempé, consideró que «esta decisión demuestra una clara falta de protección a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, quienes hoy se sienten completamente desamparados».

Cabe aclarar que los amparistas habían efectuado los reclamos administrativos oportunamente y no obtuvieron respuesta en tiempo y forma.

Ahora la justicia garantiza que se suspenden los cortes, pero no resuelve la cuestión de fondo. Según el parlamentario, «lo que no están viendo, es que la gente no lo puede pagar. Con lo cual, se van a ir acumulando los montos de las sucesivas facturas» .

La justicia ha optado por remitir la discusión del cuadro tarifario a la vía administrativa, a pesar de que, en la audiencia pública, donde el pueblo expresó su rechazo, se terminó otorgando el aumento solicitado. La otra opción propuesta, un juicio ordinario, «es inaceptable, ya que el último de estos juicios tardó 20 años en resolverse».

En cuanto al desempeño de las entidades estatales, Delgado expresó que «es repudiable que el fiscal de Estado, en un intento evidente de adoctrinamiento, haya solicitado costas para los amparistas, ambos desocupados, enviando un mensaje claro: los trabajadores no deben acudir a la justicia si no están dispuestos a pagar un alto costo por ello».

Por otra parte, Delgado Sempé contó que en la sesión del pasado 05 de septiembre, el legislador oficialista Lucas Pica anticipó la decisión judicial al advertir que «veremos cómo les va en la justicia» y que «el que va a la justicia y pierde, debe pagar costas».

Delgado Sempé sostiene que «todo parece ser orquestado desde el poder político».

«Desde la resolución en el sistema digital del Poder Judicial y su comunicación a la prensa hubo apenas 9 minutos de diferencia. Esto evidencia que estaba todo previamente orquestado».

«Lo que genera muchas dudas es que el propio juez se sintió obligado a hacer una opinión personal en el fallo, algo que contradice el principio básico de que los jueces hablan sólo a través de sus sentencias» agregó.

«Es lamentable cómo la justicia y el oficialismo rionegrino parecen trabajar mancomunadamente en pos de los grandes intereses empresariales, dejando en el desamparo al pueblo rionegrino.

¿Por qué el Gobierno Provincial y el Poder Judicial demostraron semejante celeridad en cerrar el caso y mandar un mensaje de adoctrinamiento contra todo aquél que pretenda ir en contra de EDERSA y/o el EPRE?»

Finalmente, Delgado Sempé anticipó que continuará con su trabajo en defensa de los sectores vulnerables. Expresó que «desde mi lugar, reafirmo mi compromiso con la ciudadanía. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, incluyendo llevar este tema a la justicia. Pero no nos vamos a rendir. Siempre vamos a estar del lado de quienes más lo necesitan. Incluso cuando la «justicia» no lo haga».