Preocupa a Protección Civil los posibles incendios de campos que se pueden generar por el calor con fuertes vientos

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas informó sobre la presencia de aire cálido sobre el Norte de la Patagonia que irá avanzando y provocará a partir de hoy y durante la semana, un ascenso de temperatura con máximas extremas entre los días miércoles 20 y viernes 22 inclusive.

En ese sentido, se señaló que para el Alto Valle, Valle Medio, y Norte de la provincia de Neuquén, las máximas podrían llegar a los 40 grados y las mínimas por encima de 20.

Para la Costa Atlántica y Región Sur de Río Negro se prevén máximas entorno de 35 grados y mínimas por encima de 15, mientras que en el área cordillerana de los Lagos del Sur, máximas de 30 grados y mínimas por encima de 10.

Ante este panorama, el secretario de Protección Civil, Adrián Iribarren, habló de la necesidad de tomar todas las precauciones teniendo en cuenta que aumenta exponencialmente la probabilidad de que se produzcan incendios de campos.

Al respecto y en cuanto a las medidas a profundizar, se refirió a la necesidad de trabajar en la prevención “en lo que hace a todo tipo de emergencias a la cual los incendios no son ajenos. En tal sentido podemos decirle a la gente que no realice fogatas en los lugares donde no está permitido, lugares de acampe en la Costa Atlántica sobre todo en la Ruta Provincial 1 y no detenerse en la banquina en las horas de mucho calor. No exponerse ni tirar colillas de cigarrillos, todas medidas en las que el gobierno viene trabajando y fomentando para prevenir sobre todo lo que puede ser el inicio de incendios de campo”.

También se solicita que ante un incendio, se dé pronto aviso y se evacúe la zona. Al hacerlo cubrir boca y nariz para no inhalar humo. Asimismo no regresar a áreas quemadas, ya que los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso.

Es importante no arrojar ni abandonar botellas u otros vidrios en zonas rurales debido a que con el sol puede ser iniciadores de fuego, y avisar al 911 en caso de observar personas que puedan estar causando incendios o manipulando grandes fuegos fuera de temporada.

Más allá de esta ola de calor, es primordial tener en cuenta todas estas medidas para el resto de la temporada

“Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y el INTA nos marcaban un alto porcentaje de material orgánico seco disponible para producir incendios, sumado a la ola de calor y la temperatura y los vientos del Norte, elevan exponencialmente la probabilidad de que se produzcan este tipo de emergencias”, manifestó Iribarren.

Por otro lado y en cuanto a los incendios que ya se han producido, indicó que “siguen ocurriendo, tuvimos tormentas eléctricas durante la semana pasada y la anterior. Tormentas secas que produjeron varios focos de incendio en el centro este de la provincia”, comentó y destacó el trabajo del SPLIF y de los Bomberos Voluntarios de cada jurisdicción.