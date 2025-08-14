Postergaron el juicio político contra Guerra Labayen para el 4 de septiembre
El juicio político al juez laboral Gustavo Guerra Labayen se postergará hasta el 4 de septiembre, debido a una situación médica de una de las representantes del Colegio de la Abogacía de Viedma.
Así se dispuso este jueves tras analizar los certificados médicos presentados por la consejera. Se encuentra con un embarazo avanzado y debe permanecer en reposo.
Por esta razón, se decidió la postergación.
El juicio político contará con 19 testigos. Se evaluarán cuestiones de desempeño, relacionadas con atrasos en sentencias y pérdidas de jurisdicción en algunos procesos.
