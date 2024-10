Por robos y hurtos estará en prisión por más de nueve años

En realidad, se trata de una unificación de pena por distintos hechos contra la propiedad aquí en la zona y uno en Bahía Blanca. Un monto final de pena que supera a la sanción mínima que establece el Código por homicidio -de 8 a 25 años de prisión-.

El último hecho que se le imputa a Pichuncura ocurrió poco antes del mediodía del cinco de diciembre de 2023 en una vivienda de la céntrica Laprida, entre Las Heras y Dorrego, de Viedma. Se lo acusó de ser coautor de ese robo a mano armada junto a Malaquías Hidalgo, Matías Moreno y Kevin Ringlares-.

Según lo establecido en la investigación , en esa oportunidad Hidalgo ingresó por el garaje y apuntando con un arma de fuego le exigió al dueño de casa la entrega de dólares. Tras apoderarse de los 20.000 pesos que la víctima tenía en su bolsillo, lo tomó del cuello y amenazándolo con atentar contra su vida lo obligó a desplazarse por la vivienda para terminar llevándose un amplificador de sonido y un par de zapatillas. Mientras tanto en el exterior del domicilio, Moreno cumplía la función de “campana” y los otros dos esperaban en el Fiat Palio gris con el que los cuatro se dieron a la fuga.

ROBO AGRAVADO

La fiscal Paula de Luque encuadró el hecho como “robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse como acreditada, en lugar poblado y en banda”.

Al igual que los restantes, Pichuncura es considerado coautor de este delito aunque con una menor participación.

Los otros participantes de este hecho ya fueron condenados. Moreno fue condenado el 21 de febrero de este año, Ringlares el primero de marzo pasado y el 23 de julio Hidalgo. En los dos primeros casos se llegó a una condena de tres años en suspenso con el cumplimiento de pautas de conductas en el marco de un juicio abreviado y en el tercero un abreviado parcial, teniendo en cuenta que pesaba contra Hidalgo otra pena por homicidio.

Esta alternativa judicial del abreviado no fue aceptada por Pichuncura, en un principio, pero ayer accedió a esta modalidad admitiendo haber participado del robo y aceptando el monto y calificación de la pena.

La fiscal de Luque propuso –con el acuerdo de la víctima- una pena de cuatro años de prisión contra Pichuncura, monto que al unificarse con la condena de siete años y un mes que cumple sumó nueve años y tres meses de prisión efectiva.

CON PEDIDO DE CAPTURA

Cometido el último hecho en diciembre del año pasado los protagonistas se dieron a la fuga a la vista de varios testigos. El Palio en el que se trasladaban fue perseguido primero por un vecino y luego por la Policía que terminó interceptando esa marcha y deteniendo a los ocupantes en inmediaciones del barrio Alvarez Guerrero.

En ese momento Pichuncura presentó una documentación falsa. No obstante, la Policía no tardó en establecer que contra este hombre padre de cinco hijos pesaba un pedido de captura porque no se había presentado para iniciar el cumplimiento de una condena de siete años de prisión que purga desde el momento de su detención tras este robo.

Con esta nueva condena deberá cumplir una pena superior a nueve años de prisión.