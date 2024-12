Por primera vez declarará el imputado en el homicidio de Conesa

También pesa contra el imputado el delito de “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”, contra el hijo adolescente de la víctima en el momento del hecho al ser apuntado por Morello con la misma escopeta con la que disparó contra el desafortunado hombre provocándole la muerte.

Este adolescente es el único testigo presencial del crimen ocurrido el 7 de agosto de 2023 en una chacra de Conesa.

Esta será la única vez que hablará el imputado que enfrenta una grave acusación que de ser declarado culpable lo llevará varios años a la cárcel.

Doce fueron los testigos escuchados en la segunda audiencia de este martes por los miembros del jurado popular, el juez Marcelo Alvarez que dirige el juicio y las partes intervinientes, extendiendo la jornada por casi 10 horas.

Para este miércoles restan cuatro testigos y la declaración del imputado y según lo programado los alegatos de cierre de fiscales, defensas y querellas.

Finalizada esa instancia los jurados escucharán las instrucciones del juez para pasar a deliberar y tomar una determinación respecto de Morello: culpable o inocente

DESDE EL AFECTO PROFUNDO

En la audiencia de ayer los testimonios más conmovedores estuvieron a cargo de Emilce Llanos y Celina Fuentes Carrizo, hermana y viuda de la víctima, respectivamente.

Las vueltas de la vida, casualidad o como se lo quiera definir pero no deja de ser llamativo que el inicio del juicio coincidió con la fecha de nacimiento de Llanos que el lunes hubiera cumplido 43 años, la misma edad que el imputado.

Beimar era el mayor de 9 hermanos y fue definido por Emilce como “trabajador, gran hijo, esposo y padre, evangélico, no tomaba ni fumaba”.

La mujer recordó que para las Pascuas de 2023 vino de Bahía Blanca a Conesa a visitar a su hermano, oportunidad en la que se cruzó con Morello, quien la impresionó de la peor manera.

Fue en la chacra que su hermano le había comprado al imputado y donde proyectaba vivir con su familia. Mientras recorrían el predio fueron atemorizados por dos perros y mucho más por su dueño que “con una escopeta en la mano” le dijo a Llanos “que hacés acá hijo de puta. Cualquier día de estos te cago matando con un tiro en la cabeza”.

Emilce recordó que cuando su hermano le pidió calma, Morello le sumó “boliviano de mierda”, situación que generó en la mujer un gran malestar y el planteo a Beimar por permitir ese maltrato. En ese marco le pidió que allí no trajera a vivir a su familia, mientras que Beimar trató de calmarla y minimizar el lenguaje agresivo.

La testigo admitió que la familia de su hermano necesitaba un lugar mejor que el colectivo donde dormían y la precaria vivienda en la que cocinaban. Pero el nuevo le generó temor. “Mis sobrinos me dijeron que pasaban frío y que les daba vergüenza que la traffic de la escuela los pasara a buscar por allí”.

Por su parte, a la esposa de la víctima también le había llamado la atención la forma de Morello de dirigirse a su marido por mensajes de textos y preocupación por las amenazas del imputado contra su hijo y marido.

Esta familia oriunda de Buratovich buscó en Conesa nuevas tierras para la producción de cebolla y el predio comprado a Morello tenía no sólo las condiciones para sembrar sino para vivir y un galpón para acopiar.

Las dos mujeres no pudieron evitar el llanto pero fueron claras al graficar la situación que rodeó al trágico hecho, sobre todo episodios anteriores cargados de agresiones. También coincidieron en la subestimación de la víctima sobre esas actitudes de Morello. “Esta persona no tiene corazón. No puede hacer eso. Le quitó el pan a mis hijos”, sostuvo Celina.

OBJECIONES, CRUCES Y SONRISAS

Las objeciones fueron frecuentes en esta audiencia, sobre todo, entre fiscales y defensa.

Pero no faltaron los cruces fuertes con testigos, en especial con la médico psiquiatra María del Mar Ruiz y el defensor particular Damián Torres.

A pedido de la Fiscalía, la perito evaluó al imputado para determinar si fue conciente de sus actos al momento del homicidio.

Entre otros detalles señaló ante el jurado que Morello relató lo sucedido dando su propia versión “completamente desprovisto de afectividad, sin angustia, remordimiento ni empatía ni siquiera con el niño que vio morir a su padre en el hecho”.

Ruiz concluyó que el imputado “no está loco” sino que comprendió lo que hizo y “por lo tanto es penalmente responsable”. Las consideraciones de la profesional generaron la reacción de

Torres y el mantenimiento de posturas antagónicas entre ambos con pedidos de parte del abogado del tenor de “no me levante la voz!” y hasta el reclamo al juez Alvarez de “le puede llamar la atención a la doctora que me hace gestos y caras!!”, planteo que no pudo evitar las risas entre público, abogados y jurado.

SIETE PERITOS

De los 12 testimonios escuchados, la mayoría fueron peritos que participaron de la investigación del homicidio de Llanos Condorí.

Además de la médico psiquiatra prestaron testimonial la psicóloga forense Valeria Cerdera, quien evaluó la Cámara Gessell del hijo de la víctima, único testigo presencial del hecho. Dijo que el adolescente sufre un estrés post trauma por la muerte de su padre y las amenazas sufridas, manteniendo un estado emocional de angustia, depresión, miedo y tristeza.

También declaró la médica forense Virginia Belinson, quien realizó la autopsia determinando que el disparo que ingresó por debajo del reborde costal derecho provocó en Llanos múltiples lesiones y una mortal hemorragia interna.

El oficial Ramón Díaz del Gabinete de Criminalística de Viedma realizó la pericia de la escopeta Versa calibre 20 tiro a tiro utilizada, calificando el arma “apta para el disparo”. Del mismo organismo la sargento Patricia Cejas fue la encargada de determinar la distancia del disparo, estimando que se produjo entre los tres y cuatro metros de la víctima.

El arquitecto Gabriel Tolón del área de Reconstrucción Virtual del Ministerio Público Fiscal elaboró una imagen de lo sucedido en el escenario del crimen en base a los datos de la investigación y lo detallado por el hijo de la víctima, mientras que el director de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones, Gabriel Baffoni, ofreció un detalle de las llamadas y mensajes realizados en los celulares de víctima e imputado vinculados a la causa.

No obstante, también fueron escuchados el escribano Nicolás Konjnenburg que intervino en la compra venta del terreno entre Morello y Llanos, así como los policías de Conesa Luciano

Sequeira y Natalia Tieri, quienes confirmaron la denuncia previa al hecho interpuesta por el imputado por amenazas recibidas de parte de la víctima así como los dos llamados realizados el día del hecho por Morello: el primero pidiendo un móvil porque Llanos le quería cortar la luz y 20 minutos después el segundo solicitando una ambulancia para que atendiera a la víctima.