Por mayoría los Concejales aprobaron al municipio de Viedma a tomar un crédito por más de $25 millones con la provincia

Votaron a favor los concejales y concejalas Maricel Cévoli, Walter Dallinger, Pedro Bichara, Silbana Cullumilla -todos de JSRN-; Vanessa Cacho Devincenzi (PAR), Roberta Scavo (Juntos por el Cambio), Luciano Ruiz y Zulma Romero -ambos del FdT-. El voto negativo fue del edil Pedro Sánchez (Somos Viedma).

La presidenta del Concejo Deliberante, Maricel Cévoli, destacó que el préstamos va destinado a la necesidad de los pobladores y pobladoras de nuestra ciudad. “Por su fin, resalto el trabajo a conciencia y con criterio que se realizó en la Comisión de Desarrollo Económico, así como también la predisposición de la Secretaría de Hacienda”.

Por otra parte, el concejal Dalinger expresó que “el Gobierno Nacional puso a disposición un fondo fiduciario para la recomposición de las situaciones de desequilibrio y crisis financiera y económica, producto de la pandemia por COVD-19. Se destinó a Río Negro un préstamo por $290.00.000, cuyo tratamiento en la Legislatura Provincial estipuló que el 10% sea coparticipable a los Municipios”.

“Hoy tratamos la autorización para que el Ejecutivo Municipal pueda firmar ese convenio de asistencia financiera por un total de $25.700.000, aproximadamente. Tomarlo no es solo por cuestiones que pasaron, sino por lo que no sabemos qué puede suceder en el marco de esta pandemia”, finalizó el edil.

Por su parte, Bichara celebró “que haya una definición política para ayudar a quienes, día a día en los hechos, deben solucionar los problemas de las personas, que son los municipios. Entiendo que nos encaminamos a aprobar una medida más para que sigamos trabajando en ese sentido”.

Asimismo, el concejal Ruiz subrayó que “el Programa para la Emergencia Financiera Provincial del Gobierno Nacional es destinado a un salvataje de los argentinos y argentinas en el marco de la crisis que vivimos”. En este contexto, aseguró que “las urgencias y necesidades son muchas y por eso, desde el bloque del Frente de Todos, acompañamos el proyecto”.

El edil resaltó, además, la responsabilidad con la que trabajó la comisión de Desarrollo Económico que le toca presidir y la buena predisposición del Ejecutivo Municipal ante las modificaciones solicitadas.

La concejala Romero manifestó la importancia de este recurso para las arcas municipales: “Esta ayuda hay que tomarla, porque es poco el interés y le permitirá al Municipio poder hacer frente a las situaciones que trae aparejada la pandemia; sobre todo, para esas familias que no tienen lo suficiente para abrigarse, alimentarse y que son castigadas por el clima y el desempleo”.

Por otra parte, la concejala Cacho Devincenzi aseguró que se trata de “un crédito muy conveniente para el Municipio y las vecinos y vecinas, a muy baja tasa de interés, con un plazo de gracia razonable. Es una medida que viene del Gobierno Nacional, que la Provincia ha decidido -a través de la Gobernadora, Arabela Carreras- que baje a los Municipios, y es muy beneficioso”.

Por último, el edil Sánchez explicó que la negativa al proyecto se funda en no contar con la información necesaria y solicitada para la toma de una decisión de esta magnitud. “No tengo inconvenientes de que la Municipalidad utilice crédito público. Pero como no conozco la verdadera situación presupuestaria y financiera de la Municipalidad, no puedo acompañar un endeudamiento”.

Proyectos de ordenanza

1- Instituir en el ámbito del Municipio de Viedma el 15 de julio, de cada año, como Día de las habilidades de la Juventud. Autor: Walter Dalinger. Aprobado por unanimidad.

2- Nominar con el nombre “Padre Federico Grote” a la calle N° 109 del barrio Guerrero. Autora: Silbana Cullumilla. Aprobado por unanimidad.

3- Modificación del Artículo 1° de la Ordenanza N° 7267, referido a la conformación del Consejo Local de los Niños, Niñas y Adolescentes. Autora: Zulma Romero. Aprobado por unanimidad.

4- Prohibir la venta de productos no esenciales en los supermercados de Viedma durante la pandemia de COVID-19. Autora Roberta Scavo. Aprobado por unanimidad.

5- Prorrogar la Emergencia Alimentaria. Autores: Pedro Bichara, Vanessa Cacho Devincenzi y Zulma Romero. La concejala Romero fue incorporada como autora del proyecto tras una moción presentada por el edil Ruiz, cuya votación fue unánime. El proyecto fue aprobado por unanimidad.

6- Declarar el 2021 como el “Año del Bicentenario del paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel Güemes” en Viedma. Autores: Luciano Ruiz y Zulma Romero. Aprobado por unanimidad.

7- Ingreso de $1.956.890,67 – Aporte del Tesoro Nacional. Autor: Poder Ejecutivo Municipal. Aprobado por unanimidad.

8- Declarar de interés municipal la ruta Ceferiniana como producto turístico multidestino. Autor: Poder Ejecutivo Municipal. Aprobada por unanimidad.

9- Cambio de zona del boulevard Ituzaingo. Autor: Poder Ejecutivo Municipal. Aprobado por unanimidad.

10- Excepción al Código Urbano. Este proyecto no es de autoría del cuerpo legislativo, sino que se trata un pedido de un ciudadano. Aprobado por unanimidad.

11- Adhesión a la Ley Provincial Nº 3654 y su modificación por la Ley N°5052. Autores: Luciano Ruiz y Zulma Romero. Se aprobó por mayoría el dictamen en minoría que rechaza la propuesta.