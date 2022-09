Por la inseguridad en Viedma el secretario Seguridad de la provincia le responde a Pesatti

“Está bien que el Ejecutivo Municipal contribuya con la seguridad pública, pero nosotros escuchamos reclamos de los vecinos que tienen que ver con falencias en la tarea del Municipio”, dijo.

En las últimas semanas, autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia mantuvieron reuniones con 15 juntas vecinales de Viedma. “Sin desconocer que la Provincia tiene la responsabilidad de coordinar el trabajo de las fuerzas de seguridad, nosotros en las reuniones escuchamos reclamos de vecinos vinculados a la falta de iluminación en los barrios, limpieza de terrenos baldíos, poda de arbolados, venta ilegal de alcohol en horas de la noche, todas cuestiones que no contribuyen a mejorar la inseguridad y deben ser resueltas por el Municipio”, explicó Rodríguez Moreno.

El funcionario explicó además que la ciudad “ha tenido un gran crecimiento poblacional importante, sobre todo en barrios no planificados, y eso no contribuye al desarrollo ordenado de los servicios. Los barrios no cuentan con calles abiertas, incluso hay lugares donde no pueden entrar los patrulleros o son vandalizados”.

Rodríguez Moreno, quien se encuentra a cargo del servicio 911 RN Emergencias, señaló que en el último año “contribuimos con la instalación de 13 nuevas cámaras, totalizando más de 50 en la ciudad que son monitoreadas las 24 horas del día”, pero aclaró que “hay lugares donde por problemas de poca iluminación o de falta de poda, estas cámaras son vandalizadas o no logran mostrar de forma eficiente lo que el operador del 911 necesita ver”.

Respecto a la situación del balneario El Cóndor, señaló que “estamos sumando seis cámaras más y mejorando la comunicación de esas cámaras, pero esto lo hicimos en conjunto con el Municipio y tuvimos mucha demora de parte de ellos en la instalación por diversas razones”.