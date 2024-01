Por la aparición de Vinchucas Salud recuerda las medidas de prevención

La vinchuca o chinche gaucha se alimenta de sangre y convive con el hombre y sus animales domésticos para tener cerca su fuente de alimento. Este insecto puede transmitir el Chagas que generalmente, durante la noche, pica y chupa la sangre de una persona o animal. Luego, defeca sobre la piel depositando los parásitos y la persona o animal al rascarse se lastima y posibilita que los parásitos entren en la sangre. Otras vías de transmisión son de madre a hijo (la mujer embarazada que posee parásitos en la sangre y al estar infectada puede transmitirle la enfermedad a su hijo), por transfusiones de sangre y donación de órganos.

¿Qué podemos hacer para evitar la presencia de vinchucas en nuestras viviendas?

En zonas rurales, semi rurales y periurbanas:

Es importante, disminuir los espacios donde la vinchuca pueda refugiarse. Por ejemplo, mantener lo más ordenada posible la casa y sus alrededores. Prestar especial atención a los espacios donde duermen los animales (ubicarlos lo más lejos posible de la vivienda). Evitar la proliferación de palomares y roedores. Ventilar camas y catres. Limpiar detrás de los muebles y objetos colgados de las paredes. Mover y revisar los objetos amontonados. Construir los corrales con alambre o palo a pique; si no es posible, cambiar la enramada al menos una vez al año. Reparar las grietas y los agujeros de las paredes y techos

Principales medidas de prevención:

Mantener limpia la casa y lo que la rodea (corrales, depósitos, gallineros, etc).

Mover y sacudir la ropa que no se usa.

Ventilar camas y catres.

Limpiar detrás de los cuadros y objetos colgados de las paredes.

Mejorar la vivienda tapando grietas, huecos de las paredes, alisar techos y pintarla.

Construir los corrales y gallineros con alambre o palo a pique, si no es posible cambiar la enramada al menos una vez al año.

Poner los gallineros y corrales lo más lejos posible de la vivienda.

Las palomas también transportan vinchucas, para evitar que ellas estén cerca de la casa.

¿Qué debo hacer si encuentro una vinchuca?

Cuando veas una o más vinchucas (o insectos similares si no estás seguro) es importante retenerlas vivas y acercarlos al centro de salud o URESA más cercano.

Colócala en un recipiente hermético (frasco) con pequeñas perforaciones en la tapa y un elemento que le permita esconderse y resguardarse de la luz (por ejemplo con un papel doblado o un cartón)

Recordá que NUNCA se debe agarrar con la mano, porque si realmente es una vinchuca puede estar infectada y existe el riesgo de que transmita el parásito a través de su materia fecal.

Además, cuando encuentres una vinchuca o tengas una duda, podes realizar un reporte en GeoVin (geovin.com.ar). Esta es una aplicación pública y gratuita para el celuar que tiene el objetivo de orientar a la comunidad en la identificación de posibles vinchucas que hayan sido encontradas y que puedan implicar un riesgo epidemiológico. Este reporte es recibido por los laboratorios entomológicos del programa chagas provincial y por expertos de la Universidad de la Plata.

Ante cualquier duda, comunicarse con salud ambiental:

– URESA Viedma: 02920 – 425300

– URESA Roca: 0298 – 4432484

– URESA Villa Regina: 0298 – 4461926

– URESA Cipo: 0299 – 4775472

– URESA Cinco Saltos: 0299 – 4980735

– URESA Choele Choel: 02946 – 442787

– URESA Río Colorado: 02931 – 432222

– URESA SAO: 02934 – 422917

– URESA Sierra Grande: 02934481092

– URESA Valcheta: 02934 – 493232

– URESA Bariloche: 0294 – 4426118

– URESA Bolsón: 02944 – 455144

– URESA Jacobacci: 02940 – 432076

– URESA Sierra Colorada: 02940 – 495021

– URESA Los Menucos: 02940 – 492004