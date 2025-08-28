Por el mal clima se reprograman los festejos del Día de las Infancias en Viedma

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Viedma comunica que, debido a razones climáticas, se posponen los festejos por el Día de las Infancias que estaban previstos para este domingo 31 de agosto en el Parque Ferreira.

Las actividades serán reprogramadas para el sábado 6 de septiembre, con el fin de garantizar el pleno disfrute de los festejos y la seguridad de niños, niñas y familias.

Desde el área de Defensa Civil de la Municipalidad se viene observando de manera permanente el comportamiento de los pronósticos y consultando a distintas áreas meteorológicas. Todos los reportes coinciden en anticipar condiciones de tiempo inestable a partir del viernes, con un marcado descenso de la temperatura todo el fin de semana.

Al respecto, la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Eugenia Serra, señaló: “Queremos llevar tranquilidad a todas las familias: los festejos se van a realizar en su totalidad tal como fueron anunciados, solamente se posponen para el sábado 6 de septiembre cuando el clima nos permita hacerlo en condiciones seguras y agradables”.

La celebración, de acceso libre y gratuito para toda la comunidad, incluirá más de 100 actividades entre deportivas, recreativas y culturales; espectáculos de música y baile; juegos inflables; ajedrez; y un sector especial dedicado al fútbol.

Además, se dispondrá de colectivos para garantizar el traslado de las familias desde todos los barrios de la ciudad hasta el predio, y desde El Cóndor y El Juncal.