Por administración fraudulenta comienza el juicio contra ex intendente de Cinco Saltos

Según la fiscalía y la querella, el ex intendente Germán Epul y el ex secretario de gobierno Diego Palacios habrían manipulado un llamado a licitación para la compra de adoquines para beneficiar a una empresa que finalmente no entregó los materiales. El debate oral y público se prolongará por tres audiencias y declararán 23 testigos.

martes 28 de mayo de 2024