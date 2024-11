Por 15 días quedó detenido un hombreen Viedma por un robo agravado por escalamiento

Según la Fiscalía en la madrugada de ayer, el imputado “previo forzar la reja y romper con una piedra el ventiluz” del local ubicado en la esquina de la calle Guido y Alem de Viedma, “trepó unos 1,90 metros aproximados de altura para ingresar al comercio del que sustrajo una Notebook, un televisor, un teléfono y una suma de dinero en efectivo”. Le endilgaron la autoría del delito de robo agravado por escalamiento.

Entre el sustento probatorio mencionó la Fiscalía el relato de la víctima en la respectiva denuncia policial realizada en la Comisaría Primera, las imágenes de la cámara de seguridad del lugar en la que el Cuerpo de Investigación Judicial visualizó el rostro del imputado, fotografías y el cotejo de rastros positivo realizado por el Gabinete de Criminalística entre otra documentación.

En el marco de la investigación preliminar se realizó un allanamiento en la vivienda de la pareja del imputado, en la que éste reside. El hombre cuenta con legajos penales abiertos en su contra y se espera completar la información con el certificado de antecedentes que ya fue solicitado.

La Fiscalía requirió la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses. La Defensa oficial del hombre no manifestó objeciones al hecho descripto luego de lo cual el Juez de Garantías tuvo por formulados los cargos.

Antes de finalizar, la Fiscalía requirió la prisión preventiva del imputado argumentando que en libertad podría amedrentar a victima – de la cual además vive a escasos metros- y testigos. El defensor oficial se opuso manifestando que su cliente no reside en el domicilio vecino al negocio y que, las condenas previas no tienen ninguna relación al probable entorpecimiento, requiriendo medidas cautelares menos gravosas. No obstante el Magistrado dispuso la prisión preventiva por el término de 15 días para culminar en ese tiempo las medidas en marcha.