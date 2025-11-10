Policías salvaron la vida de una bebé con maniobras de RCP camino al hospital

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

La rápida acción del personal de la Comisaría 13° de Sierra Grande fue clave para salvar la vida de una bebé de apenas dos meses que se encontraba sin poder respirar.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.25, cuando el personal de servicio realizaban tareas de prevención a bordo del móvil en el barrio 25 de Mayo. En ese momento, fueron alertados por un vecino sobre una emergencia en una vivienda de calle Amancay, donde una bebé se encontraba en grave estado.

Al llegar al domicilio, los efectivos se encontraron con una mujer que sostenía en brazos a su sobrina, la pequeña de dos meses, que no presentaba signos de respiración. Ante la urgencia, el personal policial decidió trasladarla de inmediato al hospital local. Durante el trayecto, la Sargento Cibrián, que viajaba en el asiento delantero, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) logrando reanimarla a tan solo una cuadra del nosocomio.

Una vez en el hospital, la bebé fue atendida por la médica de guardia, quien confirmó que gracias a la rápida intervención policial la niña había recuperado sus signos vitales.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se destacó la vocación, compromiso y profesionalismo del personal policial, cuyo accionar inmediato permitió salvar una vida y demuestra, una vez más, el valor del trabajo diario que la Policía de Río Negro desarrolla en todo el territorio provincial.